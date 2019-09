Coup d'envoi à Rabat d'un colloque international sur "La palette marocaine d'Eugène Delacroix de 1832 à 1863"

Le coup d'envoi d'un colloque international sous le thème "La palette marocaine d'Eugène Delacroix de 1832 à 1863", un événement organisé par l'Académie du Royaume du Maroc, a été donné mercredi à Rabat.



Cet événement culturel de trois jours (11-13 septembre) revient sur le voyage au Maroc d'Eugène Delacroix, un artiste peintre français arrivé dans le Royaume en 1832, dans le cadre d'une mission diplomatique auprès du Sultan Chérifien Moulay Abderrahmane.



Intervenant lors de la conférence inaugurale, le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a indiqué que l'organisation de ce colloque international s'inscrit dans le cadre de l’intérêt de l’Académie d’approfondir la recherche liée aux beaux-arts dans sa dimension culturelle et civilisationnelle et ce, conformément aux dispositions du Dahir portant création de l'Académie. "Cette manifestation culturelle importante constitue l'occasion de redécouvrir les créations d'un artiste-peintre français ayant marqué l'histoire marocaine durant l'époque pendant laquelle le Royaume connait des immenses bouleversements aux niveaux culturel, artistique et philosophique", a-t-il souligné. "Eugène Delacroix a donné une image du Royaume qui contredit les idées misérables et négatives du XIXe siècle sur l'Orient et le Maroc", a indiqué M. Lahjomri, notant que cet artiste est venu avec une vision plus positive et objective du Maroc, de même qu'il a fournit un effort politique énorme pour rapprocher le Maroc et la France lors des mandats du Sultan Moulay Abderrahmane et du Roi Louis-Philippe 1er.



"Il s'agit d'une manifestation exceptionnelle qui revient sur un événement fondateur de l'histoire culturelle et artistique du monde, notamment celle du Maroc et de la France", a souligné, à cette occasion, Mme Dominique De Font-Reaulx, conservateur général au Musée du Louvre. "Le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc a été décidé rapidement par le Roi Louis-Philippe 1er à la fin de 1831, parce qu’il voulait envoyer une expédition diplomatique pour rencontrer le Sultan du Maroc après la conquête de l'Algérie par la France. Habituellement à cette époque là, les missions diplomatiques sont accompagnées par des peintres et écrivains en vue de les documenter", a fait remarquer Mme De Font-Reaulx, en relevant que ce voyage, qui a duré cinq mois, a marqué la carrière de cet artiste-peintre. "Le voyage de Delacroix au Maroc apparait, toujours aujourd'hui, comme le modèle du voyage d'artiste. Il a permis à Delacroix, dans un effort renouvelé de composition et avec des couleurs éclatantes, d'ouvrir autant de fenêtres sur ce monde "oriental" qu'il revisite, a relevé Mme De Font-Reaulx, animatrice de cette conférence inaugurale.



Cette séance d'ouverture a été marquée notamment par une présentation exhaustive, assurée par le conservateur général au Musée du Louvre, des œuvres artistiques d'Eugène Delacroix, tout en rappelant leurs contextes et significations.



Ont pris part à cet événement marquant des acteurs de la composante artistique du Maroc, dont des fondations, des artistes, des conservateurs de musées, des galeristes, des professeurs et chercheurs universitaires, des étudiants des beaux-arts et des spécialistes d’horizons divers.



Au menu figurent deux autres journées d’échanges et de réflexion, réparties sur 5 séances axées sur "L’homme et son temps", "Carnets de voyage de Delacroix", "L’orient de Delacroix", "Delacroix et les écrivains" et "Les objets dans la peinture de Delacroix : souvenirs du Maroc".