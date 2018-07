Côte d'Ivoire : un soldat français tué dans le crash d'un hélicoptère

Un militaire français a été tué et un autre grièvement blessé, mardi 10 juillet, dans le crash d'un hélicoptère près d'Abidjan, selon une source militaire française. L'hélicoptère militaire de type Gazelle s'est écrasé vers 17 heures (locales et GMT) à Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale économique ivoirienne, tout près de la côte, selon cette source qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. L'hélicoptère appartient aux Forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI), qui disposent d'une base importante près de l'aéroport d'Abidjan, toujours selon cette source. On ignorait dans l'immédiat les causes de l'accident.



Les FFCI comptent environ 950 hommes, et constituent la principale base française sur la façade atlantique africaine. Cette base militaire est utilisée notamment dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte contre les groupes jihadistes au Sahel. Le 14 octobre 2017, un avion de transport affrété par l'armée française s'était abimé en bord de mer près de l'aéroport d'Abidjan, tuant quatre Moldaves et blessant quatre Français et deux Moldaves à bord.