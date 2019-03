Coopération: Le Maroc disposé à partager ses expériences avec l'Irak (El Otmani)

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a affirmé, mercredi à Rabat, la volonté du Maroc à partager avec l'Irak ses expériences et expertises dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle et le développement du secteur du bâtiment.



Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, M. El Otmani a mis en avant, lors de ses entretiens avec le premier adjoint du président du Parlement irakien, Hassan Karim Al Kaabi, la solidité des relations maroco-irakiennes qui dépassent les soixante années.



Le Chef du gouvernement s'est, en outre, félicité du retour de la sécurité et de la stabilité dans le pays des deux fleuves, notant que le Maroc suit la situation dans ce pays frère avec lequel le Royaume entretient des relations historiques solides et profondes.



Pour sa part, M. Al Kaabi a fait savoir que l'Irak est fier de ses relations bonnes et historiques avec le Maroc, mettant en exergue le soutien que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'apporter aux peuples arabes, y compris celui d'Irak.



Le responsable irakien a, par ailleurs, évoqué la situation actuelle dans son pays, mettant l'accent sur le retour de la stabilité dans les différentes villes et sur l'urgence de la reconstruction, qui nécessite une coopération entre les pays arabes.



Cette entrevue s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak à Rabat ainsi qu'une délégation de parlementaires irakiens en visite au Maroc pour participer à la 14-ème session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (11-14 mars).