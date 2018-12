Convention de partenariat entre le Maroc et la Mauritanie dans les domaines des hydrocarbures et des mines

Cette convention a été signée par la Directrice générale de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Mme Amina Benkhadra et le directeur général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), Fall N'Guissaly.



Préparé depuis quelques mois, cette convention vise le renforcement de l’échange entre le Maroc et la Mauritanie de l’expertise, de la formation et du savoir-faire dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué Mme Benkhadra dans une déclaration à la MAP.



S’inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures entre l’ONHYM et la SMHPM, cette convention prévoit notamment l'échange d’information, de documentation et d’expériences dans le domaine des hydrocarbures et des mines, la formation et l’encadrement du personnel et l’accompagnement organisationnel des structures



Elle a ajouté que cette convention a été signée en marge de la 5è édition conférence-exposition "Mauritanides" du secteur du pétrole et des mines en Mauritanie tenue du 11 ay 13 décembre à Nouakchott, avec la participation d’une forte délégation marocaine.



La responsable a précisé que cette conférence offre de riches opportunités de contacts avec les différentes entreprises dans les domaines des hydrocarbures et des mines, ainsi qu’avec les responsables mauritaniens.



"C’est une occasion pour nous de discuter avec nos homologues mauritaniens en vue de renforcer la coopération qui est déjà d’une grande qualité entre nos deux organismes (ONHYM et SMIHPM) et d’envisager les différentes pistes d’évolution de ce partenariat", a-t-elle fait savoir.



Mme Benkhadra a souligne que cette conférence, qui est d’une grande importance car elle se tient dans un moment où la Mauritanie compte développer son secteur, est l’occasion aussi pour promouvoir les potentialités marocaines et échanger avec les opérateurs du secteur sur les opportunités de collaboration entre les différentes parties.



Cette rencontre à laquelle le Royaume est représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, connait la participation de 1500 personnes, dont 100 exposants, et l’organisation de 70 conférences présentées par 30 pays.



La conférence, organisée tous les deux ans par le ministère mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mines avec la participation des grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l’exploitation des mines, vise à faire l’état de lieux du niveau de développement du secteur pétrolier et minier à travers des communications se rapportant aux domaines de la transparence dans les industries extractives et du climat de l’investissement dans le secteur pétrolier et minier en Mauritanie.



Une exposition sur les plus importantes industries minières et pétrolières est organisée en marge de la conférence avec la participation des dizaines des sociétés mauritaniennes et étrangères afin de faire la promotion de leur expertise en la matière.