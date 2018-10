Conférence internationale sur les nouvelles tendances de la finance islamique en décembre à Agadir

Une conférence internationale sur les nouvelles tendances de la finance islamique avec la participation attendue de chercheurs, experts financiers et acteurs économiques marocains et étrangers, se tiendra à Agadir (Maroc) en décembre prochain.



Ce forum international se veut une plate-forme pour explorer les principaux développements ainsi que les problèmes affectant la croissance qualitative de la finance islamique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



A sa 6ème édition, cette conférence sur la finance entrepreneuriale (6 et 7 décembre) portera sur la technologie financière, l'inclusion financière et les marchés émergents.



L'événement est initiée par le Laboratoire de recherche en entrepreneuriat, finance et audit relevant de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d'Agadir en partenariat notamment avec le Centre international de l’économie islamique (CIEI) et l’institution ISRA en Malaisie.