Conférence à Bruxelles pour muscler le soutien au G5 Sahel

Lors de cette conférence de haut niveau, le président français Emmanuel Macron -- très engagé sur le dossier -- et la chancelière allemande Angela Merkel seront aux côtés des chefs d'Etat des cinq pays du G5 Sahel: Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad.



Au total, cette conférence des donateurs rassemblera 18 dirigeants européens, présents à Bruxelles pour un sommet informel de l'Union européenne programmé l'après-midi, et une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont ceux du Sénégal, d'Arabie saoudite, de Tunisie, du Maroc ou de Norvège.



Cette mobilisation sans précédent "est la preuve d'une prise de conscience collective de l'importance du Sahel pour la stabilité de l'Afrique et, au delà, de l'Europe", se félicite l'Elysée.



Or cette stabilité est loin d'être acquise alors que "la situation sécuritaire s'est détériorée" ces dernières années "avec, au Mali, des attaques quotidiennes", souligne un responsable européen.



La dernière de ces attaques a entraîné la mort mercredi de deux militaires français, tués dans l'explosion d'une mine artisanale qui a blessé également un autre soldat français.



Après avoir été dispersées lors de l'intervention française en 2013, les factions jihadistes ont retrouvé un nouveau souffle dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence de 12.000 Casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane, qui mobilise 4.000 hommes dans la région. Douze militaires français ont été tués depuis le lancement de Barkhane à l'été 2014.



Multipliant les attaques contre ces forces et l'armée malienne, les groupes jihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés. (afp)