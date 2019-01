Climat : "nous sommes en train de perdre la course" (Guterres)

"Nous sommes en train de perdre la course" face à l'accélération du changement climatique faute de "volonté politique", a solennellement mis en garde jeudi le secrétaire général de l'ONU depuis le Forum économique mondial de Davos.



"Le changement climatique court plus vite que nous, nous sommes en train de perdre la course et ce pourrait être une tragédie pour la planète", a lancé Antonio Guterres lors d'une intervention sur Facebok live. "La volonté politique est absente", a-t-il déploré.