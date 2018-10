Classement FIFA: le Maroc perd deux places, pointe à la 47è position

La sélection nationale de football a perdu deux places pour pointer à la 47ème position (1422 points) du classement de la FIFA pour le mois d'octobre 2018, publié jeudi.



Au niveau continental, les Lions de l'Atlas se sont fait doublés par le Nigeria, qui a gagné 4 places pour figurer 44è, devant la RD Congo. La Tunisie et le Sénégal sont classés respectivement premier (22è mondial) et deuxième (25è mondial) sur le plan africain.



Le classement mondial est dominé par la Belgique (1733 pts) qui s'est départagée de la France (1732), championne du monde, désormais deuxième. Gibraltar (190e) a signé la progression la plus spectaculaire en gagnant 8 crans, grâce à deux victoires contre l'Arménie et le Liechtenstein, les premières de son histoire qui lui ont valu un classement jamais atteint auparavant.



Top 10 au 25 octobre:



1. Belgique



2. France - 1 place



3. Brésil



4. Croatie



5. Angleterre + 1 place



6. Uruguay - 1 place



7. Portugal



8. Suisse



9. Espagne



10. Danemark