Cinq «jihadistes» mis «hors de combat» dans une opération de la force Barkhane au nord du Mali (état-major français)

Cinq «jihadistes» ont été mis «hors de combat» vendredi dans une opération de la force française Barkhane près de Tombouctou, dans le nord du Mali, a annoncé dimanche l'état-major français.



La neutralisation des cinq «jihadistes» a eu lieu lors d'une «opération d'opportunité» menée à environ 120 km au nord de Tombouctou, a indiqué le porte-parole de l'état-major, le colonel Patrik Steiger, sans plus de précisions.



Le 1er avril dernier, trente «jihadistes» avaient été tués lors de combats qui avaient opposé des forces françaises et maliennes et une soixantaine d’éléments armés dans la zone d'Akabar, près de la frontière avec le Niger.



Fin février dernier, le nombre de « jihadistes» neutralisés s’élevait à près de 450 depuis le début de l'opération antiterroriste française Barkhane en août 2014 dans le Sahel.



Sur les douze mois précédents, 120 «jihadistes» ont été tués et 150 autres ont été remis vivants aux autorités maliennes, avait précisé alors la ministre française des Armées Florence Parly.



L'opération Barkhane, qui a succédé à celle baptisée «Serval» déclenchée le 11 janvier 2013, mobilise quelque 4.000 soldats français dans cinq pays de la bande sahélo-saharienne pour contrer, aux côtés des armées des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), les groupes jihadistes.