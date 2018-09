Cinéma: Agadir à l'heure du Prix national de la culture amazighe

La ville d'Agadir abrite le Prix national de la culture Amazighe, catégorie film, avec en lice huit longs et courts métrages.



L'objectif de cette manifestation, qui a débuté vendredi soir, est de mettre en valeur les réalisations des jeunes talents dans le domaine du 7ème art d'expression amazighe.



L'évènement a commencé par la projection de cinq courts métrage et un documentaire. Samedi, le public a l'occasion de suivre deux autres courts et un long métrages.



Le jury de la compétition est présidé par Mohamed Salou de l'IRCAM, avec comme membres Brahim Hasnaoui et Ali Mourif.



Le programme comprend, par ailleurs, une rencontre sur "les enjeux de la langue amazighe au Maroc: entre média et cinéma" et une table ronde sur "l'état de la production audiovisuelle au Maroc".



Le Prix national de la culture amazighe, catégorie film, est initié par l’association "Festival Issni N'Ourgh du film amazigh", en partenariat avec l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), et l'appui d'autres partenaires institutionnels.



Il s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre l’association Issni N'ourg (Couronne d'or en amazigh) et l’IRCAM pour permettre aux jeunes réalisateurs ou producteurs d’investir le domaine du cinéma via le film, indiquent les organisateurs.