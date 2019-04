Chine: la croissance résiste au premier trimestre, à 6,4%

La croissance chinoise fait de la résistance: déjouant les prévisions, elle s'est stabilisée à 6,4% sur un an au premier trimestre, en dépit d'une demande mondiale en baisse et de la guerre commerciale avec Washington.



Le chiffre a été annoncé mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS), de concert avec une salve d'indicateurs plutôt rassurants sur la santé économique de la Chine.



"L'économie nationale a fait montre d'une performance stable, avec davantage de facteurs positifs", entraînant "une confiance du marché renforcée", s'est félicité Mao Shengyong, porte-parole du BNS.



En 2018, la croissance chinoise avait connu un fort ralentissement à chaque trimestre (6,8%, 6,7%, 6,5%, 6,4%), dans un contexte d'efforts de désendettement des autorités et de tensions commerciales avec l'administration Trump.



Mais au premier trimestre 2019 le PIB s'est accroché, et sa progression s'est même avérée supérieure à la prévision médiane de 12 analystes interrogés par l'AFP, qui s'attendaient à un taux de 6,3%.



"Compte tenu du ralentissement de la croissance économique mondiale et du commerce international, des incertitudes internationales croissantes et d'importants problèmes structurels internes, (...) la pression à la baisse sur l'économie persiste", a nuancé Mao Shengyong.



Pour soutenir l'économie réelle, le gouvernement chinois s'est engagé en mars à baisser de près de 2.000 milliards de yuans (265 milliards d'euros) la pression fiscale et sociale sur les entreprises.