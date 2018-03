Championnat arabe de triathlon en Egypte: le Marocain Badr Siouane sacré champion

Siouane est monté sur la plus haute marche du podium de la catégorie élite comptant pour le championnat arabe de triathlon, organisé à Charm el-Cheikh parallèlement à la Coupe d'Afrique de la discipline, en devançant l'Egyptien Mohammed Khalid et le Syrien Mohamed Sabagh.



L'autre marocain Amine Farih a occupé la 2è place du concours élite des moins de 23 ans.



Chez les filles, Karima Kanon a décroché la médaille d'argent du même concours, alors qu'Abderrahmane Zaari Al Jabiri s'est classé cinquième chez les cadets.



Cinq athlètes marocains ont pris part à ces compétitions, à savoir Badr Siouane, champion d'Afrique et classé 42è mondial (moins de 23 ans), Nabil Kouzkouz, médaillé de bronze au championnat d'Afrique et 4è au championnat du monde à Rotterdam, Amine Farih et Karima Kanone, vice-championne arabe et africaine, en plus d'Abderrahmane Zaari Al Jabiri.



Ces championnats ont enregistré la participation de 400 athlètes venus de 30 pays, dont le Maroc.



En marge de ces deux championnats, les sélections juniors du Maroc, d'Egypte, de Tunisie, d'Algérie et du Rwanda ont effectué des stages à huis clos en préparation aux jeux africains de la Jeunesse, prévus à Alger.