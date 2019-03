Chakib Benmoussa: la visite du pape François au Maroc, un "moment d'interaction exceptionnelle"

La commanderie des croyants donne la légitimité de structurer le champ religieux et de lutter contre les courants radicaux et subversifs, a encore souligné M. Benmoussa.



La libre excercice du culte est également garanti par la loi fondamentale du pays, a-t-il rappelé.



Quant au dialogue interreligieux, "le Maroc est très actif et très engagé" en la matière, a-t-il relevé, ajoutant que la visite papale sera un "moment d'interaction exceptionnelle entre les religions, les peuples et les civilisations" et un "moment fort pour lutter contre les courants et les visions fanatiques."