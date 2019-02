Alex Lutz a obtenu le César 2019 du meilleur acteur pour son rôle dans "Guy" qu'il a également réalisé et où il s'est vieilli de 30 ans pour incarner une ancienne gloire de la chanson.



"Je suis très impressionné (...) chaque volute et chaque cabossage de ce César me font penser à un parcours", a-t-il dit ému en recevant le prix.