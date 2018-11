Centenaire de l'Armistice: la participation du roi Mohammed VI en photos

Il s’agit également d’un message fort à l’adresse de la communauté internationale témoignant de l’engagement du Royaume en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de son action inlassable pour la promotion du multilatéralisme et la défense des valeurs universelles de démocratie, de liberté et d’égalité. Preuve de leur héroïsme, les régiments marocains, qui ont également combattu lors de la seconde guerre mondiale (1939-1945), faisaient partie des unités les plus décorées et les plus distinguées



Conçu comme une réponse à la montée des tensions du monde contemporain, ce Forum ambitionne d’être le lieu de toutes les avancées coopératives dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l’environnement, du développement, des nouvelles technologies et de l’économie inclusive. Il réunit autour de porteurs de projet issus du monde entier, des responsables politiques et économiques et l’ensemble des acteurs de la société civile (entreprises, ONG, fondations, think tanks, médias, syndicats, représentants religieux, philanthropes, experts...), partie prenante de la gouvernance mondiale.