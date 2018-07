Casablanca accueille la troisième édition de ''Casamouja''

Initiée par Casablanca Events et Animation, cette troisième vague colorée qui déferle sur le quartier d'El Hank a été consacrée aux femmes qui sont mises à l’honneur dans ce quartier emblématique de la métropole, utilisé en entier comme toile de fond et s’est vu transformer en un haut lieu du « Street Art », avec 9 fresques géantes.



Cette initiative ambitionne de créer un circuit touristique totalement axé sur le street art dans la métropole qui permettra de renforcer l’attractivité de la ville en lui offrant un rayonnement unique en tant que destination phare pour le Street Art tout en redonnant des couleurs au cadre de vie des Casablancais, ont indiqué, mardi à Casablanca, les organisateurs à l’occasion d’une visite de ce quartier situé non loin de la future promenade maritime de la Mosquée Hassan II.



Les sept artistes participant à cette initiative ont veillé à ce que leurs messages soient notamment véhiculés par des sujets féminins, toutes générations confondues, mère, jeune femme, adolescente, connue ou inconnue et ce, indépendamment des thèmes abordés par les œuvres, a affirmé, le directeur artistique de cette édition, Rami Fijaj.



La spécificité de cette édition consiste dans le choix de tout un quartier pour le transformer en une œuvre artistique grâce à une opération d’art urbain devenue actuellement une composante importante du tourisme, a-t-il dit.