Casablanca: Le Maroc et la Libye examinent le renforcement de la coopération économique

A l’issue de cet entretien, en marge de la quatrième édition du forum économique Maroc-Libye, M. Al-Issaoui a déclaré à la presse que cette entrevue a porté notamment sur la proposition d'établir une liaison aérienne directe entre la Libye et le Maroc.



Cet entretien a également permis aux deux parties de se pencher sur les outils à concevoir pour renforcer davantage les opportunités d’investissement notamment dans l'agroalimentaire et le transport maritime, a ajouté le ministre libyen. M. El Issaoui a, en outre, rappelé dans ce contexte que des rencontres BtoB entre les Hommes d’affaires libyens et leurs homologues marocains se tiendront en fin de journée pour un échange d'expertises en vue de donner une impulsion aux relations économiques bilatérales.



La quatrième édition du forum Maroc-Libye, dont les travaux ont été ouverts dans la matinée sous le thème "nouvelles perspectives de coopération entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologue libyens", est marquée par la participation d’Hommes d’affaires libyens et des responsables représentants de divers secteurs de l'activité économique au Maroc.