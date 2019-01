Canada: la championne de bobsleigh Kaillie Humprhries porte plainte pour harcèlement

La double championne olympique canadienne de bobsleigh Kaillie Humphries a annoncé samedi avoir enregistré une plainte pour harcèlement auprès de la fédération canadienne de bobsleigh et de skeleton.



"Je me suis trouvée dans une situation où mon climat de travail était perturbé et je ne pouvais donc pas participer à des compétitions", a-t-elle déclaré à CBC, ajoutant qu'elle avait porté plainte avant le début de la saison et qu'elle ne pouvait en dire plus car une enquête était encore en cours.



Kaillie Humphries n'a pas donné de précisions sur le harcèlement dont elle dit avoir été victime, expliquant seulement que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas participé aux compétitions officielles cette année.



Dans une déclaration à CBC, la Fédération canadienne de bobsleigh et de skeleton a indiqué avoir transmis la plainte à un enquêteur indépendant, conformément à sa politique en matière de discrimination et de harcèlement mise en place en 2006.