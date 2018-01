CHAN Maroc-2018: Programme complet des matchs (CAF)

Cette 5e édition se disputera au Maroc dans les villes de Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir du 13 janvier au 04 février. Voici le programme:



Groupe A (Complexe Mohammed V- Casablanca)



13 janvier 2018 (match d'ouverture): 19h30: Maroc - Mauritanie



14 janvier 2018:14h30: Guinée - Soudan



Groupe B (Grand stade de Marrakech)



14 janvier 16h30: Côte d'Ivoire - Namibie.



19h30: Zambie - Ouganda.



Groupe C (Grand Stade de Tanger)



15 janvier 2018: 16h30: Libye - Guinée équatoriale. 19h30: Nigeria - Rwanda.



Groupe D (Grand stade d'Agadir)



16 janvier 2018: 16h30: Angola - Burkina Faso. 19h30: Cameroun - Congo.





Groupe A (Complexe Mohammed V- Casablanca)



17 Janvier 2018: 16h30: Maroc - Guinée.



19h30: Soudan - Mauritanie.



Groupe B (Grand stade de Marrakech)



18 janvier 2018



16h30: Côte d'Ivoire - Zambie.



19h30: Ouganda - Namibie.



Groupe C (Grand Stade de Tanger)



19 janvier 2018 16h30: Libye - Nigeria. 19h30: Rwanda - Guinée équatoriale.



Groupe D (Grand stade d'Agadir)



20 janvier 2018



16h30: Angola - Cameroun. 19h30: Congo - Burkina Faso.





Groupe A 21 janvier 2018



19h00: Soudan - Maroc (Complexe Mohammed V- Casablanca).



Mauritanie - Guinée (Grand stade Marrakech).



Groupe B



22 janvier 2018



19h00: Namibie - Zambie (Complexe Mohammed V- Casablanca).



Ouganda - Côte d'Ivoire (Grand stade Marrakech).



Groupe C



23 janvier 2018



19h00: Guinée équatoriale - Nigeria (Grand stade d'Agadir).



Rwanda - Libye (Grand stade de Tanger).



Groupe D



24 janvier 2018



19h00: Congo - Angola (Grand stade d'Agadir).



Burkina Faso - Cameroun (Grand stade de Tanger). 1/4 finale: 27 janvier 2018



16h30: 1er du groupe A - 2ème du groupe B (Complexe Mohammed V Casablanca). 19h30: 1er du groupe B - 2ème du groupe A (Grand Stade de Marrakech).



28 janvier 2018



16h30: 1er du groupe C - 2ème du groupe D (Grand stade de Tanger).



19h30: 1er du groupe D - 2ème du groupe C (Grand stade d'Agadir). 1/2 finale: 31 janvier 2018 16h30: 1ère demi-finale (Grand stade de Casablanca).



19h30: 2ème demi-finale (Grand stade de Marrakech). Match de classement:



03 février 2018 19h00: (Grand stade de Marrakech).



La finale: 04 février 2018 19h00: (Complexe sportif Mohammed V Casablanca).





Avec MAP