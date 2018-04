CGEM : Hakim Marrakchi indique que son programme s'articule autour de la libération de l’entreprise

Il faut libérer l’entreprise et la mettre au cœur de la création de valeur, a dit M. Marrakchi, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec des entrepreneurs de la région de l’Oriental consacrée à la présentation des grandes lignes de son programme préliminaire et sa vision pour la CGEM et les entreprises marocaines.



Placé sous le slogan ’’CGEM 2021, libérer l’entreprise’’, le programme de Hakim Marrakchi et sa colistière Assia Benhida Aiouch est axé principalement sur l’action pour la réalisation de la croissance et la compétitivité, le développement des opérateurs économiques, le développement régional et la croissance à l’international des entreprises marocaines, le développement des compétences et de l’employabilité, et pour une CGEM influente et proche de ses adhérents.



Ce projet, a-t-il fait savoir, ambitionne de promouvoir un environnement serein et efficace pour le climat des affaires, de mener une politique volontariste de transformation digitale de l’économie nationale et de revisiter les stratégies sectorielles et leur donner davantage de cohérence, en sus d’identifier les potentialités économiques et mettre place des initiatives de mobilisation des investissements en faveur des régions.



Selon M. Marrakchi, ce programme sera enrichi par les rencontres avec les différentes représentations régionales de la CGEM où les adhérents seront invités à partager leurs préoccupations et leurs priorités en termes d'actions effectives à mettre en place pour permettre à tous de créer croissance et valeur et de s'inscrire dans un développement économique pérenne.



Le binôme Hakim Marrakchi et Assia Benhida Aiouch avait déposé sa candidature à la présidence et à la vice-présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).