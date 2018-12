CAN de Beach soccer : Le Maroc s'incline face à l'Egypte (1-6)

En première mi-temps, les deux équipes étaient en round d'observation et ne voulaient pas prendre de risque, rentrant aux vestiaires sur un nul blanc.



Dès la seconde période, les Egyptiens ont ouvert le score par Hassan Mohamed sur une belle contre-attaque.



Le même joueur a marqué un deuxième but. Les autres réalisations de l'équipe égyptienne ont été l'oeuvre de Mostapha Ali, Mostapha Abdel Mouneim, Mostapha Chaaban et Abdelrahman Chafii.



Le seul but de l'équipe marocaine a été inscrit par Ali Khadim.



Grâce à cette victoire, les Egyptiens ont pris provisoirement la tête du groupe A avec trois points. Cette poule comprend aussi la Côte d'Ivoire et Madagascar.



Les deux finalistes de cette compétition se qualifieront directement pour la Coupe du Monde, prévue fin 2019 en Uruguay.



L'équipe nationale, entraînée par Mostapha El Haddaoui, jouera son deuxième match, lundi, contre la Côte d'Ivoire avant de rencontrer Madagascar lors de la dernière journée le 11 courant.



Le groupe B de cette compétition continentale est composé du Sénégal, tenant du titre, de la Libye, du Nigéria et de la Tanzanie.