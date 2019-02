CAN U20: le Mali remporte le titre

L'équipe nationale malienne de football a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), en battant son homologue sénégalaise aux tirs au but 3 à 2, en finale disputée, dimanche à Niamey (Niger).



A l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n'ont pu se départager (1-1). Le Mali succède ainsi à la Zambie, vainqueur lors de la précédente édition du Sénégal.



Quant à la troisième place, elle est revenue à l'Afrique du Sud, vainqueur du Nigeria 5 à 3 aux tirs au but.