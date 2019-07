CAN/France: un universitaire guinéen mortellement agressé par un supporter algérien

Une enquête a été ouverte en France après la mort d'un universitaire guinéen, mortellement agressé vendredi soir près de Rouen (ouest), peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.



"Tout est mis en oeuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression (...). Il appartiendra à la Justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux", a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Mes premières pensées vont à ses proches dont je partage l'émotion et l'indignation".



De sources policières, Mamoudou Barry a été agressé à Canteleu, dans la banlieue de Rouen. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé à Rouen, où il est mort samedi.



Le jeune homme a été agressé par un Algérien dont l'Algérie affrontait le Sénégal en finale de la CAN 2019.



"Les investigations sont en cours. Les auditions et vérifications devraient permettre de préciser le déroulement des faits", a indiqué le procureur de Rouen Pascal Prache dans un message à l'AFP.



Mamoudou Barry était chercheur à l'Université de Rouen Normandie, a-t-on appris auprès de l'établissement.



Il avait soutenu une thèse de droit sur les "Politiques fiscales et douanières en matière d'investissements étrangers en Afrique francophone" le 27 juin à Rouen, d'après le site de l'Université.



Agé de 31 ans, marié et père d'une fille, il a été "victime d'une agression verbale puis physique d'une extrême violence qui lui ont causé des lésions cérébrales et l'ont mis dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet", selon l'université.