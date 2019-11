CAN-2021 : L'Algérie bat la Zambie par 5-0

L’Algérie s’est imposée face à la Zambie par 5 buts à 0 lors d’un match disputé, jeudi soir, à Blida et comptant pour la 1re journée (Gr.H) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun.



Les buts de ce match ont été l’oeuvre de Bensebaini (43e), Bounedjah (68e, 90e), Belaili (75e) et Soudani (85e).



La sélection algérienne, qui occupe la première place et aligne par l'occasion une 17e victoire sans défaite, tentera de confirmer sa très bonne santé, lundi prochain à Gaborone face au Botswana, à l'occasion de la 2e journée.



Dans l'autre match de cette journée inaugurale (groupe H), le Zimbabwe accueillera le Botswana vendredi au stade de Harare (18h00, locales).