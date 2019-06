CAN-2019: l'Ouganda ravit la tête du groupe A à l'Egypte

L'Ouganda, vainqueur de la République démocratique du Congo 2-0, a ravi la tête du groupe A à l'Egypte, samedi, lors de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des nations de football.



Les deux équipes sont à égalité de points (3 pts), mais en marquant deux buts face au Congo, contre un seulement pour l'Egypte face au Zimbabwe vendredi en match d'ouverture, l'Ouganda, qui n'avait plus remporté un match en CAN depuis 41 ans, devance le pays-hôte de l'édition 2019.



L'équipe de Mohamed Salah, qui figure parmi les grands favoris, devra donc hausser son niveau de jeu face à la RD Congo, mercredi prochain, si elle veut reprendre l'avantage.



Dans le bas du classement, le Congo tout comme le Zimbabwe n'ont pour le moment marqué aucun point.



Ces deux équipes sont en bien mauvaise posture puisqu'elles affronteront chacune les deux leaders du groupe mercredi: l'Ouganda pour le Zimbabwe et l'Egypte pour le Congo. Deux rencontres difficiles qui pourraient bien sceller leur sort dans cette Coupe d'Afrique des nations.



Point du Groupe A:



Vendredi:



Egypte - Zimbabwe 1 - 0



Samedi:



RD Congo - Ouganda 0 - 2



Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Ouganda 3 1 1 0 0 2 0 2



2. Egypte 3 1 1 0 0 1 0 1



3. Zimbabwe 0 1 0 0 1 0 1 -1



4. RD Congo 0 1 0 0 1 0 2 -2



Reste à jouer (en heure GMT):



26/06 (17h00): Ouganda - Zimbabwe



26/06 (20h00): Egypte - RD Congo



30/06 (19h00): Zimbabwe - RD Congo



30/06 (19h00): Ouganda - Egypte



NDLR: Les 2 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale



Les équipes à égalité sont départagées aux matches particuliers entre elles (points, puis différence de buts, puis meilleure attaque), puis à la différence de buts générale, puis à la meilleure attaque générale