CAN-2019 : Les Lions d'Atlas déterminés à vaincre la côte d’Ivoire (Saiss)

Les Lions d’Atlas sont conscients de la difficulté du prochain match contre la côte d’Ivoire dans le cadre des rencontres de la 2è journée du (groupe D) de la Coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019, a affirmé mardi l’international marocain Ghanem Saiss, assurant que la sélection nationale est déterminée à remporter les 3 points.



Dans une déclaration à la presse peu avant la séance d’entrainement du Onze national au stade Harass Al Hodoud au Caire, Saiss (Wolverhampton, Angleterre) a souligné que l’équipe nationale a tourné la page du premier match contre la Namibie et les yeux sont tournés désormais vers une victoire, vendredi prochain, face à la côte d’Ivoire .



Et d’ajouter que les préparatif des Lions de l’Altas pour cette rencontre vont bon train, mettant l’accent sur la performance de l’équipe ivoirienne forte de joueurs talentueux et expérimentés dans les compétitions africaines.