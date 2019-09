C1 : "On a une grande équipe maintenant" se réjouit Tuchel

Thomas Tuchel (entraîneur du Paris SG) :



"L'équipe a fait avec une bonne performance, très complète. C'était du très haut niveau. Nous sommes heureux. (Gagner contre le Real sans Mbappé, Cavani et Neymar) cela montre que la pression sur les autres n'étaient pas si importantes ! On a beaucoup dit +il manque trois joueurs, etc...+ Le fait de dire qu'on était pas les favoris sans Neymar, sans Kylian (Mbappé), sans +Edi+ (Cavani), cela nous a peut-être aidés. On ne peut pas jouer sans les trois à tous les matches, c'est sûr, mais sur quelques matches c'est possible si tout le monde joue à son meilleur niveau. On a une grande équipe maintenant, on a gagné de la personnalité. C'était le premier match de phase de groupe, on a besoin de tous les joueurs ! (Sur Idrissa Gueye) On s'est battu pour le recruter. C'est une machine ! Il n'arrête jamais de courir, il a fait beaucoup de récupérations, et contre une équipe comme le Real c'est super important. (Sur Angel Di Maria) On ne peut pas être surpris parce qu'il montre depuis un an qu'il est capable de faire des performances comme ça. Il a des statistiques exceptionnelles. Depuis beaucoup de matches, il est décisif avec un but ou une passe décisive. Il est toujours dangereux, mais a aussi livré une performance défensive très humble."