Brexit: Londres n'est toujours "pas très clair" (Merkel)

Londres n'a toujours pas exprimé de position claire sur l'avenir de ses relations post-Brexit avec l'UE, a estimé mardi la chancelière Angela Merkel, notant qu'il ne restait que "six à huit semaines" pour trouver un accord.



"Nous avons six à huit semaines de travail particulièrement dur devant nous et à l'issue desquelles des décisions politiques doivent tomber. Cela dépend en grande partie bien sûr de ce que la Grande-Bretagne veut vraiment, et là ce n'est pas très clair", a lâché la chancelière lors d'un discours devant des industriels allemands.