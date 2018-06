Brett McGurk, Envoyé spécial du Président américain: "Le Maroc a fait montre de leadership dans le cadre de la coalition anti-Daech"

L'Envoyé spécial du Président américain pour la Coalition internationale de lutte contre le groupe terroriste de l’"Etat islamique" (Daech), Brett McGurk a mis en avant, mardi à Skhirat, le leadership du Roi Mohammed VI en matière de déconstruction de l’idéologie funeste de cette organisation extrémiste.



S’exprimant lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le responsable américain a relevé les contributions "fondamentales" du Royaume du Maroc dans les efforts de lutte contre le groupe terroriste, et ce depuis l’entame de la campagne de la coalition.



Le Maroc a fait montre de leadership dans le cadre de la coalition anti-Daech à travers des contributions importantes et continues, a dit M. McGurk lors de cette conférence de presse tenue à l’issue la Réunion régionale des directeurs politiques de la Coalition mondiale contre Daech portant sur la menace de ce groupe terroriste en Afrique.



"Nous sommes particulièrement reconnaissants vis-à-vis du leadership du Maroc et de ses contributions" dans le cadre de la coalition internationale contre l’EI, a tenu à souligner l’envoyé personnel du Président américain, notant que la coalition a fait "beaucoup de progrès" dans ses efforts visant à endiguer l’organisation terroriste et contrecarrer son influence dans plusieurs parties du monde, y compris en Afrique.



Par ailleurs, M. McGurk a fait observer que la réunion qu’a accueillie le Maroc avec la participation de plus de 50 délégations, y compris les 24 membres d’Afrique, a été marquée du sceau de la réussite et a focalisé sur les moyens à même de mettre en œuvre pour achever le travail entrepris notamment en Irak et en Syrie et continuer à lutter contre Daech.



La réunion de Skhirat, la première du genre dans la région, "a été très réussie", a-t-il indiqué.



Cette rencontre, qui a notamment focalisé sur le terrorisme en Afrique, a été l’occasion de continuer de partager les informations et de s’assurer que le travail se fait en réseau pour "garder nos patries en sécurité", a poursuivi le responsable US, notant que l’accent a été mis sur les moyens de sécuriser les frontières pour prévenir l’infiltration des combattants étrangers et assécher leurs sources de financement.



Répondant à une question sur le partenariat de longue date unissant les Etats Unis et le Maroc, le responsable américain a mis en exergue la solidité des relations entre les deux pays, ajoutant que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme est l'un des aspects de ce partenariat.



Par la même occasion, M. McGurk a annoncé l’adhésion de la Guinée et de la CEN-SAD à la coalition internationale anti-Daech, ajoutant que la coalition continuera aussi de travailler avec le G5 afin de continuer de combattre le terrorisme, notamment en Afrique.



Il a également annoncé la mobilisation d’un montant de 90 millions de dollars destiné aux efforts de stabilisation de la ville de Raqqa et d’autres régions de la Syrie.



La Réunion régionale des directeurs politiques de la Coalition mondiale contre Daech a été l'occasion pour les partenaires de discuter des prochaines étapes à franchir pour assurer une défaite durable du groupe terroriste en Irak et en Syrie, ainsi que des moyens d'accélérer l’approche collective de lutte contre les velléités internationales de l’organisation extrémiste.