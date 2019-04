Boxe: le Français Christian Mbili remporte son premier combat aux Etats-Unis

Le boxeur français Christian Mbili a remporté son premier combat aux Etats-Unis face au Mexicain Humberto Gutierrez Ochoa, samedi à Philadelphie (Pennsylvanie).



Mbili, 23 ans, s'est imposé aux points à l'unanimité des juges à l'issue des huit reprises (80-72, 79-73, 79-73).



Le grand espoir de la boxe tricolore dans la catégorie des moyens a signé sa 14e victoire en autant de combats, la première aux points, après 13 succès consécutifs avant la limite.



Il a infligé à son adversaire, autrement plus expérimenté et âgé de 30 ans, sa huitième défaite contre 33 victoires et deux nuls.