Boxe : Tyson Fury se fait peur, mais vient à bout d'Otto Wallin aux points

Le Britannique Tyson Fury, ouvert à l'arcade sourcilière gauche dès le 3e round, est tout de même parvenu à venir à bout du Suédois Otto Wallin au terme d'un combat des poids lourds à la "Rocky", samedi à Las Vegas (Nevada).



Fury, 31 ans, ancien champion WBA, WBO et IBF des poids lourds, s'est imposé sur décision à l'unanimité des juges (116-112/117-111/118-110), au terme de douze rounds où il a une nouvelle fois montré sa capacité à renverser une situation mal engagée.



Il a signé sa 29e victoire, dont 20 avant la limite, pour un nul, et a infligé à Wallin son premier revers en 22 combats.



Celui qui est surnommé le "roi des gitans", qui espérait sûrement en finir plus vite sur le ring face à cet adversaire a priori largement à sa portée, attend désormais de retrouver l'Américain Deontay Wilder, champion WBC de la catégorie reine.



Il y a dix mois les deux boxeurs avaient fait match nul. Leur rendez-vous est déjà programmé au 22 février 2020.