Boxe: Santa Cruz conserve son titre WBA des plumes

Santa Cruz, 30 ans, s'est imposé à l'unanimité des trois juges-arbitres (119-109, 119-109, 119-109) à l'issue des douze reprises. Il affiche désormais à son palmarès 36 victoires (19 avant la limite) pour une défaite et un nul.



Surnommé "le tremblement de terre", Santa Cruz a nettement dominé un adversaire qui remplaçait le challengeur officiel, Miguel Flores, autre Mexicain forfait après s'être blessé à une cheville en janvier.



Rivera, 24 ans, a concédé sa troisième défaite pour 26 victoires et deux nuls.



Santa Cruz remettait en jeu pour la deuxième fois son titre conquis en octobre 2017 face à l'Américain Chris Avalos.



Son objectif est désormais d'unifier la catégorie des plumes et d'affronter l'Américain Gary Russell junior, champion WBC de la catégorie.



"Je veux tous les titres de la catégorie, je suis prêt à monter sur le ring trois fois cette année. Rendez-vous en juin ou juillet", a-t-il déclaré à l'issue du combat.