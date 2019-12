Boxe: Jermall Charlo conserve son titre WBC des moyens

L'Américain Jermall Charlo a conservé son titre WBC des poids moyens de boxe en battant l'Irlandais Dennis Hogan par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise, samedi au Barclays Center de Brooklyn.



Charlo, 29 ans, a signé sa 30e victoire en autant de combats, la 22e avant la limite.



Il s'y est pris en deux temps pour venir à bout de Hogan, qu'il a dominé de toute sa classe durant tout le combat.



Un uppercut du gauche a envoyé une première fois à terre son adversaire, qui s'est relevé immédiatement après une roulade arrière, montrant qu'il avait plutôt bien accompagné le coup. Mais il a tout de même été compté par l'arbitre.



Au 7e round, Charlo a parfaitement exécuté un crochet du gauche, bien plus violent, qui a touché Hogan au nez et au menton. Ce dernier s'est relevé beaucoup plus péniblement, et l'arbitre a estimé qu'il n'était pas en mesure de poursuivre le combat.



Hogan, 34 ans, a concédé sa troisième défaite en 32 combats (28 victoires, 1 nul)