Bourita s’entretient à Marrakech avec la vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations-Unies

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, a eu dimanche, à Marrakech, des entretiens avec la vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations-Unies, Amina Mohamed.



La responsable onusienne prendra part à la 52ème session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) organisée à Marrakech les 25 et 26 mars.



Mme Amina Mohamed a pris part samedi aux travaux de la 20è réunion du Mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique (MCR) et la 3è réunion conjointe du MCR et de l'antenne régionale africaine du Groupe des Nations unies pour le développement durable.



Cette entrevue s’est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur Omar Hilale, vice-président du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), président du segment des affaires humanitaires de cet organe et représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU.