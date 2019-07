Bourita remet un message du Roi Mohammed VI au président rwandais

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience vendredi à Kigali par le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, à qui il a remis un message écrit du Roi Mohammed VI.



Le message royal porte notamment sur le renforcement du partenariat bilatéral, les questions africaines et celles relatives à l’Union africaine.



Cette audience s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume au Rwanda, M. Youssef Imani et du ministre d'Etat rwandais chargé des Affaires est-africaines, M. Olivier Nduhungirehe.



Jeudi, M. Bourita a représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du Jour de la libération du Rwanda.