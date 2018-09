Bourita prend part à l'ONU à une conférence présidée par Trump sur la lutte anti-drogue dans le monde

Le Maroc est le seul pays maghrébin à avoir été sollicité par le Président Trump afin de co-organiser cette réunion de haut niveau marquée par la participation du Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, ainsi que de chefs d’Etat, de gouvernement, et de chefs de délégation prenant part aux travaux de la 73ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.



A cette occasion, le Royaume a cosigné la Déclaration "Global call to action on the world drug problem" qui réaffirme l’engagement effectif des pays signataires de faire face au fléau de la drogue sur la scène mondiale, et ce conformément au droit international y compris les objectifs et principes de la Charte des Nations-Unies et la déclaration universelle des droits de l’homme, dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des nations.



Le document reconnait également que le fléau de la drogue représente des défis en constante mutation avec notamment l’émergence du fléau des drogues synthétiques que le concert des Nations entend adresser et contrer à travers une approche globale et scientifique.



Le choix qui a été porté sur le Maroc pour co-organiser cette réunion témoigne de la confiance et de la reconnaissance de l’administration américaine et de la communauté internationale du rôle leader joué par le Royaume dans la lutte contre le fléau de la drogue et les efforts qu’il consent pour renforcer la coopération internationale dans ce domaine.