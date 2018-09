Botola Maroc Télécom-D1/Mise à jour de la 1ère journée: L'AS FAR s'incline à domicile face au DHJ (0-1)

L'AS FAR s'est inclinée à domicile face au Difaa d'El Jadida par un but à zéro, dimanche en match comptant pour la mise à jour de la 1è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.



Le but de la victoire des Doukkali a été l'oeuvre de Hamza Hanouri (84è), qui a permis à ses coéquipiers de remporter les trois points précieux de ce match qui s'est disputé sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat.



Il s'agit de la deuxième défaite de l'AS FAR après celle encaissée face à Ittihad Khemisset lors des 16è de finale de la Coupe du Trône.