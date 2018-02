Botola Maroc Télécom D1 (18ème journée): Le Raja de Casablanca s'impose face au Kawkab de Marrakech (3-0)

Le Raja de Casablanca s’est imposé par 3 buts à 0 face au Kawkab de Marrakech, dimanche en match de la 18ème journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé au Grand stade de la cité ocre.



Mouhssine Iajour a ouvert le score pour les Verts à la 60è minute du jeu, avant qu'il revienne cinq minutes plus tard pour inscrire le deuxième but et s’échapper un peu plus loin dans la course des buteurs du Championnat (13 réalisations). Lema Mabidi a enfoncé le clou, en inscrivant le troisième but à la huitième minute du temps additionnel de la rencontre.



Ce résultat permet au RCA de s’emparer provisoirement des commandes du classement avec 34 points, une unité devant l’Ittihad de Tanger qui défiera plus tard dans la soirée l’Olympique de Khouribga.