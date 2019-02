Botola Maroc Télécom D1 (18è J): Match nul (1-1) de Difaâ El Jadida face à la Renaissance de Berkane

Pour sa première, Badou Zaki et Difaâ El Jadida ont concédé un nul à domicile (1-1) face à la Renaissance de Berkane, dimanche en match de la 18è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.



Les visiteurs ont ouvert le score par Ismail Mokadem dès la troisième minute du jeu. Les Doukalis ont attendu la 67è minute pour égaliser par le biais de Saimon Msuva.



Après ce nul, la RSB rejoint l'Olympic de Safi à la 6è place avec 24 points, alors que le DHJ est 9è avec 21 unités, aux côtés de l’AS FAR et du Mouloudia d’Oujda.



Le dernier match comptant pour cette journée, opposera lundi, le Hassania d'Agadir à l'AS FAR.