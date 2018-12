Bolsonaro attendu début 2019 à Washington

Jair Bolsonaro, dont l'investiture comme président du Brésil est prévue le 1er janvier à Brasilia, va effectuer une visite à Washington début 2019, a indiqué vendredi un responsable américain sous couvert d'anonymat.



"Nous avons hâte de ce qui sera avec un peu de chance sa première visite officielle au début de l'année prochaine", a indiqué cette source à des journalistes, précisant que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo allait assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien.



L'invitation du président Donald Trump à son homologue brésilien sera notamment évoquée à cette occasion, a-t-elle relevé.



L'administration républicaine voit en M. Bolsonaro un allié fort, qui a emboîté le pas des Etats-Unis en transférant aussi son ambassade à Jérusalem et qui est sceptique sur le réchauffement climatique.



Le responsable américain a relevé que MM. Bolsonaro et Pompeo avaient tous deux mis en garde contre les risques liés à l'essor des investissements chinois en Amérique latine.



Le chef de la diplomatie américaine a prévu, après le Brésil, de se rendre en Colombie pour rencontrer le président Ivan Duque et discuter notamment avec lui de la situation au Venezuela.