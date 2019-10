Biennale de Rabat : L'art pour consolider davantage les droits de la femme (chaîne allemande)

"Nous vivons dans une société attachée à son passé, à ses traditions et à sa culture", a indiqué le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, cité par la chaîne allemande, ajoutant que "notre objectif n’est pas de changer la société, mais de la développer et l’améliorer à travers diverses manifestations".



L’artiste marocaine Khadija Tnana, qui participe à cet événement, a déclaré à ZDF qu'elle cherche à jouir de toute sa liberté lors de la réalisation de ses œuvres.



"A travers de l’art, les femmes peuvent consolider leur place dans la société", a-t-elle dit.



La Biennale internationale de Rabat se tient du 24 septembre au 18 décembre 2019 sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.



Cette première édition est composée d’un volet international qui réunit 63 artistes et collectifs d’artistes venues de 27 pays différents, de trois cartes blanches consacrées à l’art contemporain, au cinéma et à la littérature, et d’un focus sur l’art urbain.