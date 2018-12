Benalla nie toute mission privée à l'Elysée, a récupéré ses passeports diplomatiques "début octobre"

Son entourage a refusé tout commentaire sur un éventuel usage de ces passeports par l'ancien membre du cabinet du président. Selon Mediapart et Le Monde, M. Benalla a continué à les utiliser ces dernières semaines pour aller rencontrer des dirigeants en Afrique.



Mais son entourage se dit "abasourdi que tout le monde s'étonne".



"Il y a quelques personnes qui sont de grands chefs d'entreprises qui en ont eu, après en avoir fait la demande, au titre de leurs activités privées. Il n'y a rien d'extraordinaire" à disposer de passeports diplomatiques, assure cette source.



Elle ajoute que l'ancien chargé de mission n'a "jamais eu" de relance pour rendre ses passeports comme l'affirme le Quai d'Orsay. Mais qu'"on" lui a restitués "début octobre".



Le ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian a décidé de saisir le procureur de la République.



L'ex-chargé de mission de l'Élysée entend répondre à la lettre du directeur de cabinet du président, Patrick Strzoda, qui l'a sommé de s'expliquer sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" menées "comme consultant" alors qu'il était "en fonction à l'Élysée".



M. Benalla n'a "jamais" mené de mission à titre privé lorsqu'il travaillait à l'Élysée, a assuré son entourage, dénonçant "une machine pour détruire" sa réputation.



"Vous vous rendez compte de la gravité des accusations dans ce courrier ?", a-t-on ajouté de même source. "Il y a trois accusations de délit et une accusation de crime, quasiment".



"On parle de quoi ? On parle de rumeurs !", s'indigne son entourage, rappelant qu'Alexandre Benalla a dénoncé des "choses faites de manière diffamatoire et calomnieuse".



Selon son entourage, M. Benalla fait "du consulting" et est en train de monter son entreprise en France: "Tout est carré et légal". Il a commencé ses missions "à partir de mi-novembre" et ses "premières missions sont dans le domaine de la sécurité", selon cette source qui précise qu'il ne vit pas à Londres mais en France. Il fait "des allers-retours" car une partie de sa famille vit à Londres.