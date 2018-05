Belgique : une fusillade fait 3 morts à Liège, dont 2 policières

Un homme a tué trois personnes, dont deux policières qui étaient des employées de la police locale, mardi matin à Liège (est de la Belgique), avant d'être abattu par des membres des forces de l'ordre, a annoncé le parquet de la ville. On déplore également deux blessés. L'attaque a eu lieu vers 10 h 30. L'homme a d'abord « agressé par l'arrière » les policières, qui ont reçu « de multiples coups de couteau », avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a indiqué le procureur de Liège Philippe Dulieu lors d'une conférence de presse.



L'assaillant a tiré sur la voie publique, tuant aussi un homme de 22 ans, passager d'une voiture en stationnement dans le quartier. Il s'est ensuite réfugié dans un lycée. Une brève prise d'otages a suivi, au cours de laquelle personne n'a été blessé, selon des sources officielles. La fusillade a eu lieu sur le boulevard d'Avroy, l'un des axes les plus importants de la ville et qui va de la cathédrale à la grande gare de Liège. La ville se situe à une trentaine de kilomètres de Verviers, là où une cellule de terroristes impliquée dans les attaques contre Bruxelles et Paris avait été démantelée.



L'auteur de la fusillade est décrit dans les médias comme un délinquant né en 1982. Il était connu pour divers délits et avait été libéré, selon des médias belges, la veille de la prison de Lantin, près de Liège. « On ne sait rien pour l'instant », a ajouté la porte-parole du parquet de Liège Catherine Collignon à propos des motivations de l'assaillant, sans notamment pouvoir confirmer les informations de presse selon lesquelles il aurait crié « Allah Akbar ». L'enquête a été confiée au parquet fédéral belge, compétent en matière de terrorisme, a-t-elle précisé. « Il y a des éléments qui vont dans la direction d'un acte terroriste », a justifié Éric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral, également joint par l'Agence France-Presse.