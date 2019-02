Béji Caïd Essebsi reçoit le politologue français Gilles Kepel

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu mercredi, au Palais de Carthage, le politologue français, spécialiste du monde arabe Gilles Kepel.



La rencontre a porté sur la conjoncture régionale et internationale ainsi que sur le processus démocratique en Tunisie et les défis qui se posent.



L'entretien a été l'occasion pour le politologue français de présenter au président de la République son dernier livre intitulé "Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient".



Mardi, Gilles Kepel a donné une conférence à Tunis pour la présentation de son livre.