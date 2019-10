Aziz Rebbah s'entretient à Rabat avec une délégation du MEDEF

Le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rebbah, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), présidée par M. Antoine de Gaullier, Chef de projet Afrique et Moyen-Orient, et composée des représentants de 40 entreprises françaises, indique un communiqué du ministère.



En ouverture de séance, M. Rebbah a salué l’excellence des relations entre le Maroc et la France et évoqué le rôle des entreprises françaises dans la réalisation des grands chantiers au Maroc dans divers domaines vitaux pour l’économie nationale, fait savoir la même source. M. Rebbah a rappelé, par la suite, les différentes réformes entreprises dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’environnement, notamment au niveau réglementaire et institutionnel, en incitant par la même les entreprises françaises à suivre et à contribuer à la mise en œuvre des différents chantiers de ces secteurs qui sont programmés aussi bien au niveau national que régional.



Le ministre, poursuit le communiqué, a également présenté les grands axes de réformes, lancés par le Roi Mohammed VI, qui ont pour objectifs de créer une synergie entre les différents départements ministériels, d’instaurer de nouvelles réformes administratives et d’établir un plan de développement sectoriel à l’horizon 2030.



De son côté, M. de Gaullier "a remercié M. Rebbah pour l’intérêt qu’il porte au développement de la coopération maroco-française", en réaffirmant la disponibilité des entreprises françaises associées au MEDEF à investir au Maroc pour contribuer à son développement économique et social, selon le communiqué. M. de Gaullier a rappelé à cette occasion que MEDEF compte aujourd’hui 77 fédérations professionnelles regroupant l’ensemble des secteurs d’activités (industrie, services, construction, commerce…) et 14 organisations associées et partenaires, avec un chiffre d’affaires d’environ 55 milliards de dollars.



Par ailleurs, les représentants du MEDEF ont donné un bref aperçu sur leurs activités, notamment au Maroc, en exprimant leur volonté d’œuvrer pour la réalisation des objectifs escomptés.



Au terme de cette réunion, M. de Gaullier a invité M. Rebbah à prendre part au Sommet France-Afrique qui se tiendra à Bordeaux, du 04 au 06 juin 2020, sous le thème "Changer les villes pour changer la vie", conclut le communiqué.