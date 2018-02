Aziz Akhannouch va annoncer à Paris la mise en place d'une "Fédération Mondiale des RNIste du Monde"

En présence de près de 500 participants marocains venus d’Europe, des Etats-Unis, du Canada et d’Afrique pour assister au congrès de la 13ème région, qui regroupe les Marocains résidant à l'étranger (MRE), le président du RNI, Aziz Akhannouch doit annoncer la mise en place de la Fédération Mondiale des RNISTES du Monde, appelée "Conseil des RNISTES Marocains du Monde".



Le parti de M. Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et néanmoins président du RNI, a décidé de lancer une offensive en direction des MRE. Une première pour ce parti qui veut rattraper son retard et peser au sein de la diaspora marocaine.



M. Akhannouch doit être accompagné notamment de Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances et de la Secrétaire d'Etat au Tourisme Lamia Boutaleb, ainsi que d'Anis Birrou, ancien ministre chargé des MRE et des Affaires de la migration, coordinateur de la 13ème région.



Des débats vont jalonner cette journée dont un consacré à "Identité, intégration et participation dans la vie politique marocaine/ Région 13" et un autre aux "Marocains du Monde & entreprenariat: Comment servir l’économie marocaine ? et accompagner le nouveau modèle social du Maroc".



Mme Rachida Habri prendra également la parole en tant que présidente "Club National RNI France".