Aziz Akhannouch part à la conquête des Marocains du monde

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et néanmoins président du RNI, a décidé de lancer une offensive en direction des Marocains résidant à l’étranger. Une première pour ce parti qui veut rattraper son retard et peser au sein de la diaspora marocaine.



M. Akhannouch ne viendra pas seul pour cette opération de séduction. Il sera accompagné de son bureau politique et surtout des poids lourds RNIstes du gouvernement, dont Moulay Hafid El Alamy, Mohamed Aujjar et Mohamed Boussaid, ainsi que Lamiaa Boutaleb et Mbarka Bouaida. Seul Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, sera absent. Le Maroc accueille du 13 janvier au 4 février le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football.



« Avec l’arrivée de M. Akhannouch à la tête du parti, il y a une vraie nouvelle dynamique qui s’est installée. Les choses bougent dans la bonne direction », a déclaré à Atlasinfo Hassan Benomar, membre du bureau politique du RNI, en charge des relations internationales.



Dans le cadre de cette nouvelle politique de proximité et de terrain, "le président du RNI a entamé, début décembre dernier, une vaste tournée à travers les 12 régions du Maroc. Dimanche 4 février, il sera à Paris à la tête d'une forte délégation pour rencontrer la 13ème région qui regroupe tous les Marocains du monde. Anis Birou, ancien ministre chargé des MRE et des Affaires de la migration, en est le coordinateur », a-t-il souligné.



Parmi les 500 Marocains qui seront présents à Paris, les coordinateurs ou référents pour chaque pays et leurs responsables de commissions (jeunesse, femmes...) « On aurait pu rassembler beaucoup plus. Il y a un tel engouement mais nous ne pouvons pas satisfaire toutes demandes », a-t-il fait savoir.



Conscient de l'enjeu pour son parti d'aller à la rencontre des MRE, lesquels suivent de très près ce qui se passe dans leur pays d’origine, M. Benomar affirme que « le président du RNI rencontre la 13ème région pour écouter nos concitoyens résidant à l’étrangert qui ont des attentes, des requêtes mais aussi des propositions à nous soumettre. »