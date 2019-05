Autoroutes au Maroc : 21 ponts équipés de clôtures et de caméras de surveillance

Le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara a assuré, mardi à Rabat, que 21 ponts ont été équipés de clôtures et de caméras de surveillance, dans le cadre du renforcement de la sécurité des usagers des autoroutes au Maroc.



Répondant à une question orale sur "les conditions de prévention dans les autoroutes au Maroc", posée par le groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des conseillers, M. Amara a précisé que les travaux d'établissement de clôtures sont en cours au niveau de 74 ponts autoroutiers.



Dans ce sens, il a fait savoir que le réseau autoroutier marocain, long de 1.800 km, est doté de 3.050 km de grillages métalliques et 540 km de barrières en béton.



L'année dernière, M. Amara avait affirmé devant la Chambre des représentants, que les ponts autoroutiers seront dotés de clôtures, dans un souci de préserver la sécurité des usagers et faire face aux "agressions".



Par ailleurs, répondant à une question orale sur "la programmation de la construction des barrages", le ministre a indiqué que le défi à relever par le Maroc est l'atteinte d'un niveau de stockage au niveau des grands barrages, de manière à dépasser 30 milliards m3, ajoutant qu'un programme prioritaire est en cours avec comme but de dépasser ce taux.



Rappelant la politique publique dans le domaine des barrages, le ministre a noté que la programmation des grands barrages obéit au plan national de l'eau et aux plans régionaux des bassins hydrauliques.