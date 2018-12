Australie : Plus de 50 espèces de plantes menacées d'extinction d'ici dix ans

Plus de 50 espèces de plantes australiennes sont menacées de disparition au cours de la prochaine décennie, selon une étude publiée récemment.



Quelque 55 espèces sont fortement menacées d'extinction au cours des dix prochaines années, avec moins de 250 plantes individuelles ou d'une seule population restante, indique l’étude publiée dans l’édition de décembre de l'Australian Journal of Botany.



Seules 12 des espèces les plus menacées sont répertoriées comme étant en danger critique d'extinction en vertu des lois environnementales australiennes (la Loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité), relève le document.



Les scientifiques à l'origine de l’étude affirment que ces résultats soulignent la nécessité de réévaluer les listes nationales australiennes des plantes menacées.



Il s’agit de la première évaluation majeure de la situation de la flore menacée en Australie depuis plus de deux décennies.



Les plantes représentent environ 70% de la liste nationale des espèces menacées en Australie, avec 1.318 variétés répertoriées comme étant en danger critique d’extinction, en danger de disparition ou vulnérables. Parmi ceux-ci figurent Acacia pharangites, banksia vincentia, caladenia amoena, caladenia busselliana, calochilus richiae et eremophila.



"Cette situation souligne la nécessité de réévaluer et de normaliser les listes actuelles et d'appliquer de manière cohérente les directives de l'UICN", indique l'étude.



"Il est également nécessaire de collecter des données de terrain systématiques et reproductibles pour la plupart des espèces, afin de documenter les déclins présumés et projetés et de fournir une base plus solide pour l’investissement dans les actions de réhabilitation", ajoute la même source.