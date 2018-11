Audrey Azoulay plaide pour un multilatéralisme plus ouvert au Forum de Paris sur la paix

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a plaidé en faveur d'un système multilatéral '’plus ouvert’’ et ‘’plus transparent’’, lors du Forum de Paris sur la Paix organisé du 11 au 13 novembre dans la capitale française.



« Notre responsabilité pour les générations futures est de réformer le système multilatéral en rendant plus efficaces, plus ouvertes et plus transparentes nos organisations’’, a-t-elle affirmé durant sa participation au débat public sur le multilatéralisme organisé dans le cadre de ce Forum.



‘’Le multilatéralisme est fondé sur une communauté de valeurs auxquelles tous les Etats membres ont librement souscrit. Ces valeurs, et l'humanisme qui les sous-tend, sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais parce que les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent largement les frontières nationales. », a insisté la Directrice générale de l’UNESCO.



Dimanche, lors de la cérémonie d’ouverture du Forum, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait souligné l’importance d’un système multilatéral réformé, fort et en mouvement.



« Face à la multiplication des conflits, au défi climatique, aux inégalités et à la confrontation commerciale, nous avons besoin d’un système multilatéral réformé, fort et en mouvement», avait affirmé M. Guterres.



Lors d’un débat organisé par Reporters sans frontières, en présence de Nadia Murad, Prix Nobel de la Paix, toujours dans le cadre de ce Forum, la Directrice générale de l’UNESCO a rappelé que «la liberté d’information est le cœur battant de la démocratie’’, ajoutant que ‘’défendre la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’accès à l’information est une mission universelle qui exige le concours de tous et la volonté politique au plus haut niveau ».



Plus de 70 chefs d'Etat et de gouvernement, des représentants des organisations internationales et des acteurs de la société civile ont pris part au Forum de Paris sur la Paix qui réunit pendant trois jours plusieurs milliers de personnes.



Ce Forum a pour vocation d'explorer les solutions existant pour améliorer la gouvernance mondiale et favoriser la coopération internationale